Preci, le iniziative natalizie tra capoluogo e frazioni - Tuttoggi.info

Oggi pomeriggio a Preci l'arrivo di Babbo Natale, domani il presepe vivente. Varie iniziative fino al 6 gennaio

Preci saluta il Natale con l’arrivo di Santa Claus e con il presepe vivente. L’amministrazione comunale guidata da Massimo Messi, insieme all’associazione “Preci e i suoi borghi”, hanno infatti promosso un cartellone di iniziative natalizie aperto l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale.

Oggi (24 dicembre) alle ore 16, in piazza nel capoluogo è atteso l’arrivo di Babbo Natale, mentre il giorno di Natale, alle ore 17, al Centro Caritas, sarà allestito il presepe vivente, che sarà replicato anche il 6 gennaio alla stessa ora. Le iniziative natalizie proseguiranno il 30 dicemrbe alle 15 con gli zampognari in concerto per le vie dei borghi del territorio comunale, mentre alle ore 17 a Castelvecchio ci sarà la rappresentazione storica della Natività, a cui seguirà la degustazione di prodotti tipici, iniziativa che sarà replicata anche il 5 gennaio, alla stessa ora. Il giorno dell’Epifania, oltre al presepe vivente, è previsto alle ore 16 l’arrivo della Befana, con i canti tradizionali dei pasquarellari di Preci, al centro Caritas. Ad anticipare le inziative sarà il pranzo dei nonni.