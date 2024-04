Pranzo di solidarietà a favore dell'associazione "Prenditi CURA di Te" - Tuttoggi.info

L'Associazione assiste, in modo completamente gratuito, pazienti oncologici, in un percorso mirato di riabilitazione presso la palestra della salute del comune di Trevi

Domenica 7 Aprile ha avuto luogo presso la sede del Circolo Arci di Casco dell’Acqua, con il patrocinio del comune di Trevi, una bellissima iniziativa di solidarietà: un pranzo sociale il cui incasso è stato devoluto all’ Associazione di volontariato “Prenditi CURA di TE”.

L’Associazione assiste, in modo completamente gratuito, pazienti oncologici, in un percorso mirato di riabilitazione presso la palestra della salute del comune di Trevi, la R-evolution Studio; finora ha supportato oltre cinquanta persone.

La Presidente, Simona Laudani, ricevendo dal presidente del circolo, Simone Marcelli, un assegno di 800 euro, ha espresso i più sentiti ringraziamenti a chi ha partecipato, associazioni, persone che hanno dato ampia adesione all’iniziativa, al direttivo e ai volontari del Circolo per la perfetta organizzazione e alle istituzioni rappresentate dal vice sindaco del comune di Trevi Saverio Andreani, dall’assessore Mirko Menicacci del comune di Trevi e dal consigliere comunale di Foligno Mauro Malaridotto.





