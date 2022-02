Positivo al Covid: “Non ho sintomi, esco”, denunciato

Il 48enne fermato dalla polizia aveva violato la quarantena imposta dalla Asl | Tutte col Green pass le altre persone controllate

“Non ho più sintomi, per questo sono uscito di casa”. Questa la risposta che un 48enne ha dato agli agenti che lo avevano fermato a Perugia, verificando che aveva violato l’isolamento che gli era stato imposto dalla Asl.

Gli agenti, dopo aver ricordato le normative in vigore e il rischio per la salute pubblica derivante dalla propria condotta, hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di epidemia. Il 48enne ha fatto poi immediato rientro presso la propria abitazione.

Nella zona del centro storico e dei Ponti la polizia ha controllato le certificazioni verdi di circa 100 persone e verificato il rispetto della normativa vigente per oltre 15 esercizi commerciali.

I controlli hanno evidenziato un generale rispetto delle norme di contenimento del contagio, eccezion fatta per il 48enne.