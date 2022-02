Covid: oltre mille positivi in meno, ci sono 8 decessi | I dati nei comuni

L'aggiornamento della protezione civile sui contagi: circa 2mila nell'ultimo giorno, ma sono di più i guariti | Situazione stabile negli ospedali

Ci sono circa mille positivi in meno al Covid in Umbria, in un solo giorno. Sono infatti 21983 gli attualmente positivi, nonostante i 2037 nuovi casi, in base all’aggiornamento della protezione civile regionale alle ore 10.24 del 1° febbraio. Si registrano però 8 nuovi decessi di pazienti con il Covid: si tratta di 4 persone di Perugia, 3 di Terni e una di Amelia. Negli ospedali situazione stabile, con 225 pazienti con il Covid, di cui 10 in terapia intensiva.

I contagiati nei comuni

Così la situazione degli attualmente positivi nei comuni principali: