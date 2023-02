Polfer, denunciato 55enne per molestie ai danni di una minorenne

Molestie e disturbo

Grazie alle indicazioni fornite dalla ragazza e alla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare l’uomo, poi identificato come un 55enne, con diversi precedenti di polizia e una condanna per atti osceni. Per questo motivo, acquisita la querela della vittima, gli agenti hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di molestie e disturbo.