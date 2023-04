Polemica su costi Belladanza, per il giudice Vincenzo Bucci non ha diffamato Sogepu - Tuttoggi.info

Da qui l’ulteriore richiesta di chiarimenti da parte di Bucci a cui, però, seguì la querela per diffamazione da parte della partecipata del Comune, che aveva risposto evidenziando come quei specifici costi, aggiornati all’agosto 2018, “ammontassero a poco meno di 350.000 euro e che pertanto era stato arrecato un danno all’immagine e alla reputazione della società, ingiustamente accusata di effettuare spese ‘esorbitanti’ e completamente fuori mercato, sperperando denaro pubblico“.

In seguito però erano emerse incongruenze tra la documentazione di Sogepu e quella di Auri fatte pervenire a Bucci, pertanto “la presunta notizia sbagliata dipendeva da un errore della stessa parte offesa, che in un documento trasmesso al consigliere aveva indicato dati aggregati, nei quali i costi di costruzione erano stati inseriti nelle voci dei costi di progettazione”, facendo lievitare così le cifre complessive.

Il Giudice ha quindi ritenuto inesistente il reato di diffamazione, dal momento che il consigliere di Castello Cambia non aveva espresso alcun concetto offensivo dell’altrui onore e reputazione e, si legge nella sentenza, “non aveva dolosamente diffuso notizie non vere al fine di screditare un avversario politico, nè era andato al di là del proprio ruolo istituzionale“. La Sogepu è stata anche condannata al pagamento delle spese legali in favore di Vincenzo Bucci, nell’occasione difeso dall’Avv. Alessandro Mazzà.