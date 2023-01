Pnrr, Trevi riceve finanziamento di 325mila euro per Santa Maria in Valle - Tuttoggi

La misura è incentrata sul potenziamento degli asili nido attraverso il miglioramento della struttura e l’implementazione dell’offerta formativa .

“Abbiamo ottenuto somme –spiega il Sindaco Bernardino Sperandio – per la riqualificazione del plesso, grazie all’impegno e all’attenta programmazione svolta dall’assessorato ai lavori pubblici. Ciò si tradurrà in ambienti moderni e all’avanguardia per i nostri ragazzi, ma anche in maggiore supporto per le famiglie”, conclude il primo cittadino.

L’intervento è fondamentale- spiega il vicesindaco e assessore ai LL.PP Dalila Stemperini– per dare risposte concrete e di qualità alle richieste delle famiglie e per aumentare l’offerta di servizi socio-educativi sul territorio.

Con le risorse ottenute adegueremo la struttura e implementeremo il servizio aumentando i posti per il nido (0-3) da 31 a 36 unità.

In questi anni di amministrazione- continua il Vicesindaco– come assessorato ai lavori pubblici, abbiamo lavorato incessantemente per cogliere ogni opportunità e i risultati lo confermano.

Dal 2018 abbiamo investito nelle scuole 3.260.809,00 euro attraverso l’utilizzo di fondi europei e ministeriali, evitando di indebitare l’ente e garantendo un livello di sicurezza ed avanguardia dei nostri plessi molto alto.

Di seguito gli interventi effettuati nelle strutture scolastiche :

242.000 euro efficientamento plesso Santa Maria in Valle

2.318.638,07 euro costruzione nuovo plesso Borgo Trevi

257.873,00 euro efficientamento parte già esistente plesso Borgo Trevi

442.298,00 euro effcientamento plesso Trevi centro