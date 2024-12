PNRR: Opportunità o occasione persa?, incontro a Orvieto - Tuttoggi.info

Il 4 dicembre alle 17 si terrà “PNRR: Opportunità o occasione persa?”, incontro organizzato da Lo Scalo Community Hub a Orvieto Scalo.

“L’incontro – anticipano gli organizzatori – sarà dedicato all’analisi dell’implementazione del PNRR nel nostro comune, allargando lo sguardo oltre il settore sanitario per affrontare altri aspetti fondamentali per il territorio, come innovazione e sostenibilità. Un passo importante per approfondire temi strategici che influenzeranno il futuro della nostra comunità. Il PNRR non è solo una questione di numeri e infrastrutture ma è anche uno strumento per ripensare il modo in cui viviamo, lavoriamo e collaboriamo; una possibilità per costruire una città più inclusiva, moderna e sostenibile. Cercheremo di spiegarvi se e come abbiamo colto questa misura di svolta”.