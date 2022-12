Pista ciclopedonale via Morandi "impraticabile", il caso arriva in Consiglio - Tuttoggi

Nella sua replica l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti ha spiegato che “i lavori di realizzazione dei nuovi elettrodotti a cui fa riferimento l’interrogazione sono stati eseguiti proprio nella sede della pista ciclopedonale lungo via Morandi e quindi per il Comune sarebbe stato impossibile effettuare allo stesso tempo eventuali interventi di miglioramento della pista stessa”.

“Dato che per l’esecuzione degli interventi è stata spostata la barriera new jersey che delimita la pista – ha puntualizzato l’assessore – la ditta incaricata dei lavori ha eseguito la ripulitura delle scanalature alla base dei blocchi di cemento, che consentono il deflusso dell’acqua piovana dalla pista alla sede di via Morandi, sulle quali nel corso del tempo si erano accumulati detriti e sporcizia e ha di fatto già migliorato la percorribilità della pista. Verificheremo se dopo i lavori in via Morandi quest’ultima sia stata correttamente ripristinata per evitare qualsiasi possibilità di ristagno dell’acqua piovana”.

La consigliera Bassini ha infine risposto: “Comprendo che l’impegno c’è stato però non si è visto assolutamente nulla. Aspettiamo con fiducia che avvenga quanto da lei affermato, perché quella zona è veramente molto disagiata e molte persone non usano più la pista ciclopedonale per via della pavimentazione che si riempie di sporcizia e dell’acqua che si raccoglie”.