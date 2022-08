Via Morandi, nuova ordinanza evita chiusura totale | Ci saranno senso unico e limite a 30 km/h - Tuttoggi

Fino al termine dei lavori, dunque, sarà in vigore la seguente disciplina del traffico: senso unico di marcia in direzione nord (San Giustino); divieto di transito su ambo i sensi di marcia nel tratto della pista ciclopedonale interessato dai lavori; obbligo per tutti i veicoli in uscita su via Morandi dalle strade laterali, ricomprese nel tratto tra via Mattei e Via Borsellino, di immettersi su via Morandi in direzione nord (San Giustino).

Per i veicoli che, provenienti da nord, transiteranno su via Morandi con direzione centro Città di Castello, è prevista la seguente viabilità alternativa: da via Borsellino ci sarà direzione obbligatoria in Viale Romagna. Sarà predisposta apposita segnaletica relativa al limite massimo di velocità, che sarà di 30 km/h, ed altre disposizioni previste nel provvedimento di modifiche temporanee alla viabilità. L’ordinanza dirigenziale è pubblicata e consultabile sull’albo pretorio on line di Città di Castello.