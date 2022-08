A settembre via Morandi sarà chiusa al traffico per 26 giorni - Tuttoggi

Come a inizio agosto, dunque, a settembre la strada verrà chiusa precisamente da lunedì 5 settembre a venerdì 30 settembre, nel tratto compreso tra via Mattei (all’altezza dell’azienda Grifa Srl) e via Borsellino (incrocio nei pressi del Laboratorio Chimico Tifernate). Inevitabilmente tutto il traffico verrà deviato sulla viabilità alternativa, soprattutto lungo la parallela viale Romagna.

Le perplessità sulla prossima chiusura di via Morandi, però, non mancano, visto che l’arteria è da sempre la più trafficata della città, sia di prima mattina che nel tardo pomeriggio. A settembre poi le attività di ogni genere ritornano a pieno regime e interdire al traffico uno snodo così importante, dove peraltro gli imbottigliamenti avvengono anche senza cantieri (complici il vicino svincolo della E45 e la microscopica rotonda del “Fungo”), non lascia certo presagire un futuro tranquillo per la circolazione in quei 26 giorni…