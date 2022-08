Pini via Borsi, iniziato l’abbattimento tra proteste e denunce | Video

Nautilli: “Azione illegale”

“Dal 2014 – dichiara Luigi Nautilli del comitato Sos Verde pubblico – ci scontriamo con le politiche del Comune di Terni”. “Questa mattina siamo arrivati in via Borsi alle 7.00 nel tentativo di impedire l’abbattimento dei 36 alberi. Si tratterebbe, infatti, di “un’azione illegale che si basa su un’ordinanza del Comune, assente nell’albo pretorio del sito dell’ente”. “Oltre a ciò – insiste Nautilli – riteniamo che la perizia dell’AFOR sui pini non sia corretta”.

Rainone: “Uno scempio naturale e paesaggistico”

“Ci troviamo davanti a uno scempio naturale e paesaggistico”, ha aggiunto, da parte sua, Pierluigi Rainone, segretario del Circolo Territoriale Verdi, Ambiente e Società di Terni e Narni. “Per il momento, nonostante la diffida a non agire del 28 luglio scorso, completamente disattesa dal Comune di Terni, non siamo riusciti a fermarlo“. “Sabato 20 agosto, inoltre, abbiamo presentato una denuncia-querela ai Carabinieri, in seguito inviata in Procura. Spero, quindi, che il sostituto procuratore metta fine all’abbattimento”. “Noi – annuncia Rainone – nella denuncia-querela abbiamo chiesto anche il sequestro a titolo conservativo e probatorio dei pini”.

Danni a marciapiedi e carreggiata: le ragioni del Comune di Terni

Da una parte, dunque, l’Amministrazione comunale secondo cui i pini rappresentano un pericolo, in primis per i danni causati dalle radici ai marciapiedi e alla carreggiata, e per la caduta dei rami; dall’altra il Comitato Sos Verde pubblico e il Circolo VAS di Terni e Narni che si battono affinché un tecnico indipendente effettui una verifica di stabilità degli alberi. “A Terni – sostengono difatti i promotori del sit-in di via Borsi – le malattie aumentano e il verde pubblico diminuisce“. “Alberi alti saranno rimpiazzati con arbusti o specie arboree che impiegheranno decine di anni per crescere e offrire l’ossigeno di cui l’essere umano ha bisogno”.

Intanto, però, le motoseghe continuano a tagliare. Il destino dei 36 pini sembra segnato.

(articolo in aggiornamento)