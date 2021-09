Pineta Ranieri e bosco del Macchione, partono gli interventi - Tuttoggi

Partiranno il 29 settembre i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Pineta Ranieri e del bosco del Macchione

Partiranno il 29 settembre i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Pineta Ranieri e del bosco del Macchione, a Umbertide.

In primo luogo gli interventi riguarderanno la messa sicurezza della Pineta Ranieri, uno dei luoghi più frequentati dagli umbertidesi, con un accurato taglio selettivo delle piante pericolose da parte dell’Agenzia Forestale Regionale (Afor), individuate mediante apposita perizia agronomica e da una profonda pulizia del sottobosco. Fatto ciò saranno piantati nuovi alberi. In questo caso i lavori hanno un importo di 105mila euro.

Poi si entrerà nel vivo dei lavori. Sarà riconfigurato il tracciato esistente in un unico percorso della lunghezza di circa 1,5 km e sarà previsto un nuovo ingresso sul lato sud in corrispondenza di via Martiri delle Foibe. Verrà quindi eseguito un consolidamento dell’argine alla destra del fosso Rio e saranno realizzati nuovi attraversamenti dei vari tratti di fosso. I tracciati, nei punti dissestati, saranno ripristinati eliminando per quanto possibile, i tratti con pendenze elevate per garantire una maggiore fruibilità per tutti.

Il viale principale della Pineta sarà oggetto di un intervento di riqualificazione attraverso la realizzazione di una linea di pubblica illuminazione per rendere più sicura la fruizione nelle ore serali.

Sarà inoltre eseguita una nuova linea di acquedotto, allacciata alla rete idrica comunale, con la realizzazione di due fontanelle pubbliche.

Infine, saranno sostituiti tutti gli arredi (tavoli e sedute) e i giochi presenti.

Per gli interventi sono stati stanziati 181mila euro dalla Regione Umbria che serviranno anche per la sistemazione del Parco Ranieri.

In occasione dei lavori la Pineta resterà chiusa come previsto da apposita ordinanza della Polizia Locale. L’atto prevede che dal 28 settembre sino al termine degli interventi, all’interno del parco pubblico Pineta Ranieri e del percorso vita all’interno del bosco del Macchione è fatto divieto di transito pedonale e veicolare e di accedere e di utilizzare le strutture ludico-ricreative, compreso il campo da bocce. Le transenne di delimitazione verranno posizionate a cura del Servizio Manutenzioni Esterne del Comune di Umbertide. Come previsto dal progetto i lavori avranno una durata di 120 giorni. In relazione al cronoprogramma dei lavori ed al loro andamento sarà valutato di restringere il perimetro delle aree chiuse.