Pincio, ad Assisi riqualificazione del laghetto e non solo: "Stiamo lavorando per riqualificazione globale" - Tuttoggi.info

“Il recupero del Laghetto del Pincio è soltanto il primo passo di un progetto ben più ambizioso su cui stiamo già lavorando, che punta alla riqualificazione dell’intero parco per restituire alla città un luogo sempre più accessibile e vivibile”. Lo afferma in una nota l’Amministrazione comunale di Assisi, a seguito dell’incontro pubblico che si è svolto nei giorni scorsi sull’intervento finalizzato al ripristino del cosiddetto laghetto del Parco Regina Margherita, detto Pincio, promosso dal Comitato Civico per il Pincio e sostenuto con risorse comunali e della Fondazione Perugia.

All’evento sono intervenuti il sindaco Valter Stoppini, gli assessori Donatella Casciarri, Scilla Cavanna e Francesca Corazzi, diversi consiglieri comunali.

È stato ricordato l’impegno del Comune, che per tale progetto ha stanziato 50mila euro del bilancio comunale (25mila euro nel 2026 e altri 25mila nel 2027), interamente finanziati con la tassa di soggiorno. Un ulteriore tassello rispetto a quanto realizzato con la recente riattivazione del parco, dopo circa vent’anni di abbandono, grazie anche a un patto di collaborazione tra Comune di Assisi e tessuto associativo locale.

“Crediamo molto nella valorizzazione del Pincio – hanno sottolineato Sindaco e Assessori – e siamo impegnati nel proseguire il lavoro per un restauro globale dell’area, attraverso il reperimento delle risorse necessarie. Stiamo monitorando le possibili opportunità, bandi regionali o nazionali utili al caso, con l’obiettivo di renderlo pienamente fruibile dai cittadini. Il Parco Regina Margherita è un luogo identitario di Assisi, ha un grande valore storico e sociale che merita di essere tutelato e rilanciato”.

In particolare, il sindaco Stoppini ha ringraziato la Fondazione Perugia “che ha sostenuto il progetto del Laghetto con risorse importanti pari a 75mila euro”, il Comitato Civico per il Pincio e l’associazione Next “per lo straordinario impegno nella cura e nella rivitalizzazione di questo luogo speciale per Assisi, in sinergia con l’Amministrazione comunale. Avanti insieme per migliorarlo sempre più”.