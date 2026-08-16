Ferragosto di apprensione per gli ospiti di un hotel - Tuttoggi.info

Ferragosto di apprensione, ma poi fortunatamente senza rischi reali, per gli ospiti di un hotel di Terni dove è scattato l’allarme per un principio di incendio.

L’allarme è scattato nella serata di sabato, poco prima delle 20. Il principio di incendio si è sprigionato nel terrazzo di una camera della struttura, situata nel centro di Terni.

Tutti gli ospiti, precauzionalmente, sono stati fatti evacuare.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco con due mezzi e il funzionario di servizio. Gli ospiti, una volta che l’allarme è rientrato e accertato che non c’era alcun rischio, sono potuti tornare nelle loro camere.