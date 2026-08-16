Ferragosto di apprensione per gli ospiti di un hotel - Tuttoggi.info

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Ferragosto di apprensione per gli ospiti di un hotel

Redazione

Ferragosto di apprensione per gli ospiti di un hotel

Dom, 16/08/2026 - 12:59

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Ferragosto di apprensione, ma poi fortunatamente senza rischi reali, per gli ospiti di un hotel di Terni dove è scattato l’allarme per un principio di incendio.

L’allarme è scattato nella serata di sabato, poco prima delle 20. Il principio di incendio si è sprigionato nel terrazzo di una camera della struttura, situata nel centro di Terni.

Tutti gli ospiti, precauzionalmente, sono stati fatti evacuare.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco con due mezzi e il funzionario di servizio. Gli ospiti, una volta che l’allarme è rientrato e accertato che non c’era alcun rischio, sono potuti tornare nelle loro camere.

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