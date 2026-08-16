Branco di cinghiali attraversa la strada davanti al cimitero - Tuttoggi.info

Un altro avvistamento nella tarda serata di ieri, 15 agosto, nella zona di Casali. Poco prima di mezzanotte, diversi automobilisti si sono imbattuti in un gruppo di cinghiali intento a pascolare nelle aiuole di fronte al cimitero di Papigno. La presenza degli animali desta preoccupazione per la viabilità: la strada è infatti un’arteria molto frequentata in estate, principale via di collegamento per Marmore, Campacci e Piediluco.
Branco di cinghiali attraversa la strada davanti al cimitero
Dom, 16/08/2026 - 14:20