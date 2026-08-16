 Branco di cinghiali attraversa la strada davanti al cimitero - Tuttoggi.info

Branco di cinghiali attraversa la strada davanti al cimitero

Redazione

Branco di cinghiali attraversa la strada davanti al cimitero

Dom, 16/08/2026 - 14:20

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Un altro avvistamento nella tarda serata di ieri, 15 agosto, nella zona di Casali. Poco prima di mezzanotte, diversi automobilisti si sono imbattuti in un gruppo di cinghiali intento a pascolare nelle aiuole di fronte al cimitero di Papigno. La presenza degli animali desta preoccupazione per la viabilità: la strada è infatti un’arteria molto frequentata in estate, principale via di collegamento per Marmore, Campacci e Piediluco.

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