Pinacoteca, per San Valentino due "cuori" ed un biglietto - Tuttoggi

Proprio in occasione di San Valentino, per tutta la giornata di martedì 14 Febbraio, le coppie che decideranno di visitare il museo, prima di un pranzo o una cena a lume di candela, pagheranno un solo biglietto intero invece di due. Inoltre, alle ore 17, ci sarà appunto la visita guidata alle opere.

“Concentreremo la nostra attenzione sugli amori e gli intrighi del Palazzo ma anche e soprattutto sull’amore rappresentato negli affreschi e nelle opere della collezione – spiegano gli organizzatori dell’inedito evento – Ci accompagneranno le coppie celebri affrescate nel meraviglioso scalone monumentale, gli amori tra i miti negli affreschi di Cola dell’Amatrice e Cristoforo Gherardi fino a parlare di amori rappresentati nelle opere esposte come il meraviglioso quadro di Giorgio de Chirico ‘Ettore e Andromaca’”.

“Ricorrenze ormai entrate a far parte della nostra vita come San Valentino ed il significato universale che esprimono – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Michela Botteghi – trovano spazio adeguato in un luogo di straordinaria bellezza come la Pinacoteca comunale, autentico scrigno di arte, cultura, e leggende. Trascorrere insieme qui il giorno di San Valentino, usufruendo di una promozione sul biglietto di ingresso, credo possa rappresentare una occasione unica per ammirare il nuovo percorso realizzato all’interno del palazzo, in previsione dell’evento dedicato a Signorelli”. Per la visita guidata è necessaria la prenotazione: PoliedroCultura 0758554202 / 0758520656; cultura@ilpoliedro.org .