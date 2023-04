Pierantonio promosso in Eccellenza, si torna a gioire dopo il sisma "Un segno di speranza" - Tuttoggi.info

La squadra di mister Bruni e del presidente Fumanti vince il campionato di Promozione con ben tre giornate di anticipo | Comunità in festa ad un mese e mezzo dal terremoto

Dopo il periodo nero, ad un mese e mezzo di distanza dal sisma, Pierantonio torna a sorridere, seppur con una gioia tutta sportiva.

La squadra locale di mister Giacomo Bruni e del presidente Giuseppe Fumanti, con il pareggio di ieri (23 aprile) in casa della Vis Nuova Alba, è matematicamente promosso con tre giornate d’anticipo in Eccellenza, dopo ben 10 anni di assenza.

La squadra biancoazzurra ha letteralmente dominato il campionato di Promozione, sempre in cima alla classifica per 29 giornate consecutive e una sola sconfitta sul ruolino di marcia, a ben 10 punti di distacco dalla seconda.

“Non c’è stata concorrenza, ce ne andiamo in Eccellenza” recita la maglietta celebrativa di giocatori e staff che, dopo il fischio finale a San Martino in Campo, sono esplosi di gioia insieme a ben 300 tifosi, che prima di partire per la trasferta decisiva hanno fatto una grigliata proprio allo stadio “Alessio Marinelli” offerta dalla società. La festa è poi continuata con i caroselli lungo le strade del territorio e in un locale umbertidese fino a tarda notte.

“È un segnale bellissimo e fortissimo di come una comunità, purtroppo colpita dal terremoto, abbia reagito per raggiungere un importante traguardo – ha dichiarato a margine della festa il sindaco di Umbertide – È un segno di speranza che va ben oltre il risultato sportivo. Tutti noi ne avevamo fortemente bisogno. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per raggiungere questo risultato: la squadra, la dirigenza, i tifosi.