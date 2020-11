Perugia, tregua del Coronavirus: più guariti che nuovi contagi | C'è un nuovo decesso

Dopo settimane di impennate, frenano i nuovi contagi dal Coronavirus a Perugia e nel comprensorio. La situazione resta critica, ma i dati dell’ultimo giorno fanno sperare che i primi provvedimenti presi due settimane fa abbiamo contribuito a limitare i contagi.

A Perugia il numero dei guariti torna a superare quello dei nuovi contagi: 77 i nuovi tamponi positivi tra quelli processati nell’ultimo giorno e 97 le persone dichiarate guarite nelle stesse ore. Gli attualmente positivi scendono così a 2.374.

Purtroppo, si registra ancora un decesso legato al Coronavirus. Si è spento all’ospedale di Perugia don Gustavo Coletti, parroco emerito di Ponte Pattoli Si tratta della 46esima vittima perugina dall’inizio della pandemia.

Si registrano ancora 2 ricoveri in più: sono 82 i pazienti Covid perugini in ospedale, di cui 8 in terapia intensiva.

Più guarigioni che nuovi casi anche a Corciano, dove gli attualmente positivi scendono a 274: 7 i nuovi contagi e 25 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore. I corcianesi ricoverati restano 10.

A Deruta i contagiati scendono a 91: 3 nuovi casi e 4 persone guarite. Quattro i ricoveri, di cui uno in terapia intensiva.

Nessun nuovo caso di contagio a Torgiano, dove 3 persone sono state dichiarate guarite. Gli attualmente positivi scendono a 79. Stabile a 3 il numero dei ricoveri.

Si tratta dei dati forniti dalla protezione civile regionale e riferiti alle ore 14.15 di oggi, martedì 10 novembre. Eventuali discostamenti con la banca dati delle Asl a cui accedono i sindaci possono essere imputati a diversi orari di aggiornamento o dall’attribuzione in base al domicilio o alla residenza.