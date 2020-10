Perugia in lutto: è morta Orietta, la mamma di Leonardo Cenci

Perugia in lutto per la scomparsa di Orietta, da tutti conosciuta anche per il coraggio con cui ha sostenuto il figlio, Leonardo Cenci, nella sua impari battaglia contro il cancro. A fare la triste notizia è stata la stessa famiglia, attraverso l’associazione Avanti Tutta Onlus, fondata proprio da Leonardo Cenci.

“Mamma Orietta è volata in cielo – si legge nel post Facebook dell’associazione – per raggiungere il nostro Leonardo. Lascia un grande dolore e un grande vuoto in una famiglia, quella di Avanti tutta, che ha accompagnato da sempre. Ora, insieme a Leo, continuate a vegliare su di noi, dandoci la forza necessaria per continuare la nostra missione. Leonardo e Orietta: per sempre un grande esempio di forza, dedizione al prossimo e generosità. #Avantitutta sempre, resterete nel nostro cuore per sempre”.

Il cordoglio della città

Tante le attestazioni di cordoglio e di sincero affetto al marito Enzo e al figlio Federico.

“Piace pensare che adesso sia vicina al suo Leo, Orietta Cenci, scomparsa oggi a causa di quel male che le aveva già portato via il figlio un anno e mezzo fa. Lei che malgrado tutto non ha mai perso il sorriso e la forza, prima, per sostenere Leonardo nella sua battaglia e poi per conservarne e accrescerne la grande eredità morale, insieme al marito Sergio e all’altro figlio Federico”. Con queste parole il sindaco Andrea Romizi e l’amministrazione comunale si stringono con grande affetto alla famiglia Cenci in questo doloroso momento. Volendo ricordare “l’esempio di generosità che hanno dato a tutti noi Orietta e Leonardo con la loro vita e il loro modo di affrontare anche le avversità con il sorriso”.