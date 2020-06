Perugia in 10 per oltre un'ora ma il Crotone non passa - Tuttoggi

E’ stato un Perugia gioco-forza sulla difensiva quello visto questa sera al “Curi”, nella 30^ giornata di serie B. In 10 per oltre un’ora, gli uomini di Cosmi hanno però conquistato un sudato pareggio e sfiorato anche il colpaccio contro il Crotone di Stroppa, secondo in classifica.

Il primo vero sussulto del match arriva al 18′: lancio di Molina che pesca Messias, il colpo di testa sfiora l’incrocio dei pali. Al 26′ arriva il rosso diretto per Di Chiara, reo di aver detto qualche parola di troppo al quarto uomo. Nonostante l’uomo in meno e il dominio territoriale del Crotone, i Grifoni riescono a difendersi bene per tutto il primo tempo.

Nella ripresa gli ospiti, al 53′, colpiscono la traversa con un colpo di testa dell’ex Mustacchio. Al 66′ ancora Crotone pericoloso con l’azione personale di Crociata, la cui conclusione finisce di pochissimo a lato. Passa il tempo e cresce l’assedio dei calabresi alla porta di Fulignati, che al 78′ si supera togliendo dall’incrocio un tiro insidioso di Crociata. Il Perugia si affida solo alle ripartenze e all’82’ sfiora il vantaggio con un contropiede innescato da Nicolussi, Cordaz è però miracoloso sulla conclusione di Buonaiuto.

Ultimi minuti caldissimi con Sgarbi che all’86, sempre in seguito ad una ripartenza, prova la deviazione da pochi passi. Cordaz è sempre decisivo e anticipa tutti in uscita. Un minuto dopo Maxi Lopez,con un calcio piazzato, fa volare ancora Fulignati. E’ l’ultima emozione del match. La zona playoff per il Perugia resta sempre ad una manciata di punti.