Perugia, ecco le nuove maglie dei Grifoni

Svelate le divise e presentati gli sponsor che affiancheranno la società di Santopadre nella stagione del ritorno in Serie B

Eccola la nuova maglia dei Grifoni per la stagione 2021-22 realizzata da Frankie Garage per il ritorno nel campionato di Lega Serie BKT.

Un design secondo la tendenza nella moda street. Per il davanti è stata utilizzata la tecnica denominata “tie dye”, sia sulla prima maglia nella classica colorazione rossa con dettagli bianchi a contrasto, sia sulla terza maglia. dove è ancora presente lo storico colore blu, seguito da contrasti rossi e bianchi. Su entrambe le maglie questa tecnica viene sovrapposta da un pattern raffigurante il Grifo tono su tono.

Per la seconda maglia è stato realizzato un design totalmente diverso e discostato dalle altre due, caratterizzato da un pattern ispirato ad un effetto “glitch” (effetto video molto utilizzatonegli ultimi anni che ricostruisce un errore di programmazione originariamente non voluto)disposto verticalmente rispetto alla maglia e composto da un mix di grigi e rossi.

Nel pomeriggio è stata la volta della sola prima maglia da gara. Seconda e terza maglia svelate tramite i canali social official in serata.

“Pulchra Perusia”

Su tutte le maglie il collo è stato nuovamente ridisegnato e ancora una volta presenta unoscollo a V formato dalla sovrapposizione della costina con dettagli a contrasto. Sul retro del collo è presente un dettaglio in stampa gommata lucida “Pulchra Perusia” che significa “bellissima Perugia” o “gloriosa Perugia”. Un omaggio alla città e alla sua storia.

Viene riconfermato il tessuto della passata stagione che permette di avere una maglia piùaderente ma con una maggiore elasticità.

Main sponsor

Il nuovo main sponsor AC Perugia Calcio per la stagione sportiva 2021/2022 è NUTRIHUM, una linea di integratori alimentari prodotta da VIM SPA e S&R Farmaceutici Spa. NUTRIHUM è una linea di integratori alimentari che nasce dall’incontro tra Nutrizione e Farmaceutica, concepita per fornire supporto mirato e altamente funzionale al conseguimento del benessere.

Anche la linea “Sport” nasce dalle stesse basi e dallo stesso rigore scientifico ma in questo progetto la ricerca si è concentrata sullo studio e nella messa a punto di formulazioni in grado di soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali di chi pratica sport, anche a livello agonistico.

Per Nutrihum è intervenuto il dott. Vincenzo Monetti, amministratore unico VIM SpA: “Prima del rapporto lavorativo c’è un rapporto di amicizia con Massimiliano. Siamo contenti di far parte del Perugia. Bisogna credere nelle persone e nei progetti e noi Abbiamo preferito farlo proprio nell’anno della pandemia difficile per tutti. Quest’anno felici di continuare il percorso intrapreso, anzi, migliorarlo”.

Sciurpa ancora a fianco del Perugia

Questa che sta per iniziare sarà la terza stagione di Vitakraft a fianco dei colori biancorossi come second sponsor. Una partnership che si è rafforzata nel tempo per un’azienda che da oltre 180 anni è leader nella produzione di snack per animali con un’accurata selezione delle materie prime, controlli qualitativi sistematici e investimenti in ricerca e sviluppo, che contribuiscono ad elevare la qualità del marchio. Del resto Claudio Sciurpa, amministratore delegato Vitakraft Italia SpA, è un grande appassionato di sport: “Essendo consapevole del grande sforzo fatto da società e squadra nel ritornare subito in Serie B, non ho esitato a supportare il presidente, nonché amico, Massimiliano Santopadre perché la collaborazione con la società ha portato buoni risultati in termini di visibilità. Sono convinto che sarà una stagione sportiva ricca di divertimento e soddisfazioni”.

Sisas e i fasti del calcio a 5

Un’altra novità di quest’anno è l’ingresso di Sisas come sleeve sponsor il cui marchio comparirà sulla manica sinistra. Da oltre 40 anni Sisas SpA è leader di mercato nel campo della segnaletica e della sicurezza stradale, con un portfolio prodotti di oltre 18.000 articoli grazie ai 3 stabilimenti in Italia e in Bulgaria, distinguendosi nel campo dello sviluppo e dell’innovazione di sistemi di segnaletica e sicurezza stradale e per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia della tecnologia e dell’efficienza.

Giovanni Battista Pisticchia, presidente Sisas: “È per noi un grande piacere, oltre che un’opportunità ed un impegno, sostenere la nostra squadra di calcio ed affiancare il nostro marchio a quello dell’AC Perugia Calcio. Nel corso di tanti anni di attività, abbiamo sempre avuto la volontà di partecipare e sostenere le attività sportive, a tutti i livelli. Ricordo sempre con piacere gli anni in cui abbiamo portato il “Sisas Perugia Calcio a 5” a vincere la Serie A oppure il gol in rovesciata di Nakata al Curi mentre passava il nostro banner! Continuiamo a sostenere con convinzione anche sport minori, squadre giovanili e femminili come la SISAS Pallacanestro Perugia ma anche volley, endurance e vela, senza dimenticare che nel 2000 abbiamo portato un nostro dipendente alla maratona di NewYork. Siamo certi che grazie al continuo impegno del presidente Santopadre e di tutto lo staff dell’AC Perugia questa stagione sarà ricca di soddisfazioni e fonte di ispirazione per tutti nel dare sempre il massimo impegno e contributo nelle sfide in cui siamo impegnati“.

Shorts sponsor

Per il quinto anno consecutivo sarà ancora Mericat a vestire il pantaloncino della squadra. A fianco del Grifo dalla stagione 2014/2015 l’azienda Mericat, dell’imprenditore perugino Matteo Perelli, è dal 1965 è un punto di riferimento per l’interior design, dalla progettazione, all’allestimento e all’arredamento di spazi su misura.

Matteo Perelli, titolare Mericat Srl: “Sono tanti anni a fianco del Perugia e del presidente Santopadre perché grazie al lavoro di tutto lo staff biancorosso abbiamo creato sinergie imprenditoriali importanti sul territorio nazionale”.

Le nuove maglie saranno in vendita a partire da giovedì 12 agosto dalle ore 10 presso lo store AC Perugia.