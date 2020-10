Perso nel bosco, 70enne salvato da Saf e pompieri - Tuttoggi

È successo nel corcianese, l'uomo è in buone condizioni

Ancora un anziano perso nel bosco e salvato dalle forze dell’ordine. La prima partenza della centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia è intervenuta alle ore 19:08 in località La Trinità, a Corciano, per soccorrere un uomo di 70 anni circa che ha richiesto soccorso perché perso nel bosco.



L’uomo è stato geolocalizzato dal personale TAS e raggiunto dal personale SAF (nucleo speleo alpino fluviale) oltre che dagli uomini della squadra dei vigili del fuoco: è in buone condizioni ed è stato accompagnato alla sua auto con cui poi è tornato a casa.

(Foto di repertorio)