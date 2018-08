Pericolo per i ciclisti, una crepa lungo la sr 418

Questa volta non è uno degli appelli allarmistici legati al crollo drammatico del Ponte Morandi a Genova, ma la segnalazione di un pericolo concreto per chi percorre in bicicletta la strada regionale 418 da Spoleto verso Firenzuola. Su un punto della strada, come dimostrano le fotografie postate sui social dal ciclista spoletino, si è aperta una profonda crepa vicino al margine destro (per chi procede in direzione Acquasparta). Una crepa che può far cadere chi percorre quel tratto di strada in bicicletta.

La segnalazione è stata subito accolta dai numerosi ciclisti che spesso transitano in quel tratto di strada lungo la sr 418.e lunga

