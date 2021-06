Perdita occulta di acqua, partono i lavori per sostituire la tubazione

Inizieranno oggi, lunedì 28 giugno e dureranno per circa un mese i lavori per la sostituzione di 300 metri di tubazione, in zona Gabelletta, che conduce l’acqua al centro storico di Orvieto.

Nel mese di marzo era stata trovata, grazie al monitoraggio dei tecnici della SII, una perdita d’acqua occulta sulla tubazione per l’approvvigionamento idrico del centro, che non creava problemi di carenza d’acqua alle utenze. Secondo le analisi effettuate, si è poi scoperto che il terreno argilloso in cui è situata, corrode la tubazione. Per questo motivo, il Servizio Idrico Integrato, ha progettato l’opera che verrà avviata oggi. Il tubo che verrà messo sarà in ghisa e rivestito di politilene, per evitare qualsiasi tipo di problema legato alla corrosione. I lavori, che verranno eseguiti “a secco”, non creeranno problemi di approvvigionamento idrico. Nel mese di settembre, poi, si procederà con gli allacci.