Trovata perdita occulta di acqua ad Orvieto, programmati i lavori - Tuttoggi

Secondo le analisi effettuate dal Sii si è scoperto che il terreno corrode una tubazione dell'acqua a causa dei metalli presenti

L’attento monitoraggio che il Servizio Idrico Integrato effettua sulla rete idrica, ha permesso di trovare una perdita d’acqua occulta sulla tubazione per l’approvvigionamento idrico del centro della città di Orvieto. La perdita non impatta e non crea problemi di carenza d’acqua ai cittadini.

Secondo le analisi effettuate, si è scoperto che il terreno in cui è situata corrode la tubazione. Per questo motivo, il Servizio Idrico Integrato, ha deciso di sostituire il tratto di tubazione (300 metri) che si trova nel terreno che la rovina, a causa dei metalli presenti. Il tubo che verrà messo sarà in ghisa e rivestito di politilene, per evitare qualsiasi tipo di problema legato alla corrosione. I lavori inizieranno tra circa tre mesi.

La perdita d’acqua occulta è tenuta sotto costante controllo. Se dovesse verificarsi una rottura improvvisa della tubazione, il Servizio Idrico Integrato interverrà in emergenza.