 Ministro Giuli pronto a licenziare Elena Proietti Trotti? - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ministro Giuli pronto a licenziare Elena Proietti Trotti?

Redazione

Ministro Giuli pronto a licenziare Elena Proietti Trotti?

Dom, 10/05/2026 - 21:36

Condividi su:

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli pronto a licenziare il suo staff, tra cui la segretaria Elena Proietti Trotti? Ad anticipare la notizia è stato il Corriere della Sera, che parla dei decreti di revoca pronti per il responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, Emanuele Merlino, e per la 39enne ternana – ex assessora a Terni della Giunta Latini e per un breve periodo consigliera regionale dell’Umbria – a capo dello staff di segreteria. Rimane da capire se i provvedimenti verranno concretizzati nelle prossime ore oppure no.

Secondo le indiscrezioni, le motivazioni relative al presunto licenziamento di Elena Proietti Trotti sarebbero legate a una missione a New York di un mese fa del ministro, con la ternana che non si sarebbe presentata in aeroporto, non prendendovi dunque parte. Merlino, invece, sarebbe finito nel mirino per via dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni.

Motivazioni che però, sul fronte politico, non convincono le opposizioni. Secondo le quali in realtà alla base della decisione del ministro Giuli ci siano scontri interni a Fratelli d’Italia.

Elena Proietti Trotti era entrata nella segreteria particolare del ministro Giuli a luglio di un anno fa. Un incarico per il quale si era dimessa da quello di capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Terni.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Ospedale di Spoleto, il ringraziamento di una donna di Norcia

Spoleto

Inclusione lavorativa, dopo Fattoria sociale e Bistrot ecco gli alloggi turistici

Spoleto

SpoletOlistica, la città si scopre crocevia tra scienza, coscienza e ricerca interiore

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

A Roma Musetti batte Francisco Cerundolo e vola agli ottavi

Pillole Italpress

Inflazione, Cipollone (Bce) “Già molto alzate aspettative a breve termine”
Pillole Italpress

Bce, Cipollone “L’euro digitale rafforzerà la nostra autonomia strategica”
Pillole Italpress

Libertà di stampa, Sommella “Liti temerarie un problema per i giornali”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!