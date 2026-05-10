Il terziere Santa Maria vince la Corsa all'anello. Paterni miglior cavaliere - Tuttoggi.info

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Il terziere Santa Maria vince la Corsa all’anello. Paterni miglior cavaliere

Redazione

Il terziere Santa Maria vince la Corsa all’anello. Paterni miglior cavaliere

Dom, 10/05/2026 - 20:33

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E’ il Terziere Santa Maria a vincere la 58esima edizione della Corsa all’anello di Narni. Il Campo de li Giochi anche quest’anno ha registrato il sold out domenica 10 maggio per l’attesissima gara equestre, nonostante il maltempo.

A trionfare, come detto, sono stati anche quest’anno i colori del Terziere Santa Maria con 225 punti. Secondo posto per il Terziere Mezule con 195 punti e terzo posto per il Terziere Fraporta con 165 punti.

Nella prima tornata, Tommaso Suadoni di Santa Maria ha totalizzato 90 punti, Riccardo Quintili di Fraporta 75 punti, Luca Morosini di Mezule 60 punti. Nella seconda tornata Luca Paterni di Fraporta ha totalizzato 90 punti, Jacopo Matticari di Santa Maria 60 punti, Tommaso Finestra di Mezule 15 punti (per via di una penalità di 15 punti per aver fatto cadere una bandierina). Nella terza tornata Marco Diafaldi di Santa Maria ha totalizzato 75 punti, Mattia Zannori di Mezule 45 punti, Leonardo Piciucchi di Fraporta 0 punti (penalità per bandierine cadute in entrambe le corse).

A conquistare il titolo del miglior cavaliere di questo 2026 è Luca Paterni del Terziere Fraporta.

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