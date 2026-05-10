La città che cambia: Perugia immagina il domani, un convegno lunedì 11 maggio - Tuttoggi.info

Un pomeriggio di confronto per capire come una città può immaginare e progettare il proprio futuro. È questo il cuore dell’incontro “Il disegno strategico territoriale. La città disegna la sua visione di futuro: il caso Perugia”, in programma lunedì 11 maggio, dalle 15 alle 18, negli spazi di Formedil Perugia in via Pietro Tuzi 11. L’iniziativa – promossa dagli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri di Perugia, insieme alla Fondazione Umbra per l’Architettura Galeazzo Alessi e a Censu Perugia (Centro nazionale studi urbanistici) – riunirà tecnici, amministratori e studiosi per riflettere sulle nuove traiettorie della pianificazione urbana.

Ad aprire i lavori saranno Virna Venerucci, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Perugia, e Sergio Falchetti, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri. Seguiranno gli interventi di: Paolo Verducci, Ph.D e Professore di Composizione Architettonica e Urbana, Recupero e Conservazione dell’Università degli Studi di Perugia; Leonardo Arcaleni, dirigente Regione Umbria del Servizio urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana; David Grohmann, assessore del Comune di Perugia con delega all’Ambiente, Aree verdi, Rigenerazione urbana, Bellezza urbana, Transizione ecologica; Franco Marini, dirigente del Comune di Perugia all’area Governo del territorio e transizione digitale, unità operativa pianificazione urbanistica ed espropri. L’incontro si concluderà con un dibattito con domande e contributo dai partecipanti.

“Quando l’urbanistica tradizionale, basata su piani rigidi e a lungo termine non riesce più a rispondere alla complessità delle città contemporanee, è necessario pensare a nuove forme di pianificazione più flessibili, partecipative e orientate alla sostenibilità. In questo contesto il disegno strategico territoriale di Perugia può rappresentare un esempio ed un modello per molte altre città dell’Umbria”, ha spiegato la presidente Virna Venerucci.