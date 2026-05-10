Incidente in galleria, raccordo chiuso in direzione Orte | Aggiornamenti: riaperto - Tuttoggi.info

Raccordo Terni – Orte chiuso domenica mattina e poi riaperto intorno alle 10 in direzione Orte a causa di un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Castelluccio. A renderlo noto è l’Anas.

“A causa di un incidente, avvenuto in Galleria Castelluccio, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Orte, sulla statale 675 “Umbro-Laziale” al km 23,300, a Narni. Uscita obbligatoria allo svincolo Montoro al km 22,800, e rientro allo svincolo Narni/SS3 al km 25,500. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.

Intorno alle 10 la notizia della riapertura del raccordo. Secondo quanto emerso, l’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha coinvolto un solo veicolo che ha impattato contro le pareti laterali della galleria. La chiusura temporanea si è dunque resa necessaria per consentire la messa in sicurezza del tunnel.

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(foto di repertorio)