Pd Terni, Francesco Filipponi è il capogruppo in consiglio - Tuttoggi.info

Pd Terni, Francesco Filipponi confermato capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale "A disposizione la mia esperienza"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha formalizzato la nomina del capogruppo nella persona del consigliere comunale Filipponi Francesco, ‘mister preferenze’ alle elezioni amministrative 2023.

“E’ con spirito di servizio che metto a disposizione di tutti gli eletti e le elette del PD la mia esperienza maturata in campo amministrativo e politico. Ringrazio il gruppo consiliare del Partito Democratico, per avermi scelto come punto di riferimento.

Cercherò di svolgere questo ruolo, lavorando fin da subito ad una sintonia tra il gruppo consiliare e la città, attraverso l’apertura di una nuova fase di svolta nel dialogo e di confronto costante con i cittadini, e tutte le forze sociali. Il nostro ruolo di minoranza sarà fermo e deciso, ovviamente anche di confronto e proposta sui temi di grandi interesse. Concludo con l’impegno del gruppo verso la necessità di comprendere in maniera ancor più attenta i bisogni dei cittadini. Resto fermamente convinto che la città ha bisogno di un interlocutore attento, disponibile a costruire nuovi scenari e nuove prospettive di crescita, di benessere e di coesione sociale”.