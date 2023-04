Pasqua, il programma della Settimana Santa

Il programma in Pro Cattedrale

Nel santuario della Madonna del Pianto e pro cattedrale di Sant’Agostino, il Giovedì Santo (6 aprile) è in programma, alle 18.30, la Santa Messa “Nella cena del Signore” con lavanda dei piedi e raccolta di offerte per i poveri, con successiva processione con il Santissimo Sacramento nella chiesa del Suffragio e adorazione fino alle 24. Venerdì 7 aprile alle 16 la celebrazione della Passione del Signore e, a seguire, la Via Crucis ( ore18.30). Per il Sabato Santo (8 aprile) alle 22 benedizione del fuoco e liturgia della luce in piazza Garibaldi e solenne Veglia di Pasqua nella pro cattedrale. Nella Pasqua di Risurrezione del Signore, domenica 9 aprile, la già citata celebrazione eucaristica del vescovo Domenico Sorrentino alle 18.30.

Le Processioni del Venerdì Santo

Forti momenti di fede si vivranno nella serata del Venerdì Santo (7 aprile), in particolar modo con la sacra rappresentazione di Fiamenga (ore 21), quest’anno dal titolo “Io ho scelto voi”. A Colfiorito, dalla chiesa di Maria Santissima Assunta partirà (ore 21) la processione del Cristo Morto per le vie del paese, mentre la parrocchia di San Biagio in Pale realizzerà la tradizionale Via Crucis in notturna verso l’eremo di Santa Maria Giacobbe (ore 20.30, partenza dalla chiesa di San Biagio).