Pasqua 2023, musica sacra nelle chiese umbre grazie al Festival Sacro Incanto: gli ultimi appuntamenti

L’Ensemble Micrologus a San Gemini

Domenica, alle 17.30, nella suggestiva Abbazia di San Niccolò, a San Gemini, l’Ensemble Micrologus, considerato il migliore gruppo per l’esecuzione della musica medioevale in Italia e uno dei migliori in Europa, farà ascoltare in prima esecuzione moderna canti devozionali francescani di semplice ma straordinaria bellezza.

Il Festival

Il Festival Sacro Incanto ha il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e Regione Umbria, il patrocinio di Diocesi di Terni-Narni-Amelia, Comune di San Gemini, Comune di Terni ed è in collaborazione con 50&più Terni, Ameria Umbra, Pro Loco Collescipoli, Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini.