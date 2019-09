Parco scorie Ast, Tapojärvi investe a Terni 50milioni di euro | Impianto pronto il 2021

Il parco scorie Ast dovrebbe diventare realtà a breve: mancano i permessi delle istituzioni locali e poi la Tapojärvi potrà iniziare i lavori di costruzione dell’impianto per trattare gli scarti di lavorazione delle acciaierie.

A parlare del progetto e delle tempistiche sono stati Henri Pilvento, responsabile commerciale dell’azienda e l’amministratore delegato Tapojärvi Italia, e Martti Kaikkonen nell’ambito di una conferenza di presentazione alla città che si è tenuta questa mattina in Confindustria.

Un investimento da 50 milioni di euro complessivi, 40 in fase di startup e altri 10 a lavori in corsi per avere, presumibilmente nel 2021 l’impianto in funzione. Nell’ultimo trimestre dell’anno, infatti, i finlandesi puntano ad avere le autorizzazioni necessarie per dare avvio ai cantieri che dovrebbero lavorare per tutto il 2020.

“I nostri clienti sono stati individuati in Umbria e Lazio, ma stiamo trattando anche altri potenziali clienti – ha sottolineato l’ad Kaikkonen – In lungo termine stiamo crcando nuove opportunità in Italia e vogliamo investire nel vostro paese. Siamo stati convinti a investire a Terni perché Ast ci è sembrato un partner credibile e affidabile”.

Secondo quanto riferito da Pilvento: “C’è già un team di lavoratori finlandesi a Terni che seguiranno la parte amministrativa del progetto, mentre per il lavoro quotidiano intendiamo avvalerci di forza lavoro italiana acquisita sul territorio. Al momento – seguita Pilvento – non sappiamo dire quanti lavoratori verranno riassorbiti, ma abbiamo costanti e proficui incontri con i sindacati in tal senso”.

L’azienda finlandese lavorerà le scorie prodotte dai manufatti Ast, inizialmente al 25% per raggiungere l’obiettivo del 90%, dal quale ricavare materiali adatti alla costruzione di strade e all’edilizia, anche se, come sottolineato da Pilvento: “In Italia non ci sono leggi che regolano la possibilità di produrre materiali da costruzione da scarti di lavorazione, in Finlandia, invece, è possibile”.

La Tapojärvi è un’azienda specializzata nei servizi minerari e industriali che valorizza circa 750milioni di tonnellate di sottoprodotti industriali in un solo anno. Al momento sono 438 i dipendenti con una media di 36 anni e una percentuale di contratti a tempo indeterminato che arriva all’81%. A esaminare i numeri forniti dall’azienda, Tapojarvi gode di buonissima salute, con un fatturato da 115,7 milioni di euro e un profitto di 9,6%.

