 Sport e inclusione, a Spoleto giornata promossa da Eco Sanfra - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sport e inclusione, a Spoleto giornata promossa da Eco Sanfra

Redazione

Sport e inclusione, a Spoleto giornata promossa da Eco Sanfra

Gio, 07/05/2026 - 17:39

Condividi su:

Si parlerà di sport e inclusione venerdì 15 maggio a Spoleto, nel corso di una giornata promossa da Eco Sanfra. “Sport per tutti – Spoleto Inclusiva” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà in due momenti: dalle 9.30 al teatro Caio Melisso con una serie di testimonianze rivolte in particolar modo agli studenti della città, mentre nel pomeriggio a Palazzo Due Mondi con una iniziativa di confronto tra le associazioni del territorio.

“Custodire la Terra – evidenziano gli organizzatori – significa anche custodire chi la abita. Eco Sanfra nasce da questa convinzione: la sostenibilità ambientale e quella sociale sono un gesto solo, che il festival porta con sé ogni volta che si muove sul territorio. La tappa del 15 maggio a Spoleto è parte di questa visione: un evento di approfondimento territoriale promosso in collaborazione con il Lions Club di Spoleto, in cui si incontrano scuole, associazioni e persone che ogni giorno costruiscono comunità. Una giornata articolata in due momenti rivolti alla cittadinanza e, in particolare, alle giovani generazioni”.

Il programma della mattina – al teatro Caio Melisso “Carla Fendi”, dalle ore 9:30 – prevede un incontro dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, durante il quale atleti, educatori e testimonial condivideranno esperienze e riflessioni sul valore dello sport come spazio di crescita personale, collaborazione e inclusione. Interverranno:

  • Paolo DongDong Camanni, judoka paralimpico delle Fiamme Gialle, medaglia d’argento al Campionato Mondiale IBSA di Astana e bronzo ai Mondiali di Birmingham 2023.
  • Aurelia Annino, rappresentante di Sikanda, organizzazione attiva in Messico su sostenibilità, interculturalità, parità di genere e diritti umani.
  • Mario Acampa, conduttore televisivo, autore e compositore, volto di Eurovision Song Contest Junior.
  • Enzo Macchini, consigliere nazionale EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi), che porta a Spoleto il progetto Calcio Universale.
  • Martina Ceccarelli, calciatrice umbra, voce della riflessione sul calcio femminile e sulla parità di genere nello sport.
  • Luca Panichi, ciclista umbro che dal 2009 scala alcune tra le salite più impegnative d’Europa spingendo la propria carrozzina.
  • Ludovico Natalizi, Alfiere della Repubblica: tra i 28 giovani scelti dal Presidente Sergio Mattarella per il riconoscimento agli Alfieri della Repubblica, è stato premiato per il suo impegno costante nel volontariato educativo, dove aiuta bambini in difficoltà nei compiti scolastici, promuovendo inclusione e apprendimento condiviso.

A seguire, ci sarà una cerimonia di premiazione delle associazioni e degli atleti distintisi per merito sportivo e impegno sociale.

Il pomeriggio l’iniziativa si sposterà a Palazzo Due Mondi, a corso Mazzini, dalle ore 16:30. È infatti in programma una tavola rotonda dal tema “Il ruolo dello sport nell’inclusione sociale: criticità, sfide e opportunità nel contesto territoriale”. Sarà un incontro tra le associazioni sportive del territorio e la cittadinanza.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

L’Istituto Comprensivo T. Valenti rappresenta la città di Trevi al contest nazionale sulle energie rinnovabili!

Foligno

Parte la raccolta firme per i nidi comunali di Foligno

Foligno

Tenta di ingoiare la cocaina alla vista della Polizia, arrestato 18enne

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Sport e inclusione, a Spoleto giornata promossa da Eco Sanfra

Perugia

Perugia | “1001 parole”: premiati i racconti degli studenti, presente l’Assessora Tizi

Trasimeno

Trasimeno poco navigabile, niente Moon in June a Isola Maggiore

Umbria | Italia | Mondo

Amministrative 2026, tutte le agevolazioni di viaggio per gli elettori

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!