Sport e inclusione, a Spoleto giornata promossa da Eco Sanfra - Tuttoggi.info

Si parlerà di sport e inclusione venerdì 15 maggio a Spoleto, nel corso di una giornata promossa da Eco Sanfra. “Sport per tutti – Spoleto Inclusiva” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà in due momenti: dalle 9.30 al teatro Caio Melisso con una serie di testimonianze rivolte in particolar modo agli studenti della città, mentre nel pomeriggio a Palazzo Due Mondi con una iniziativa di confronto tra le associazioni del territorio.

“Custodire la Terra – evidenziano gli organizzatori – significa anche custodire chi la abita. Eco Sanfra nasce da questa convinzione: la sostenibilità ambientale e quella sociale sono un gesto solo, che il festival porta con sé ogni volta che si muove sul territorio. La tappa del 15 maggio a Spoleto è parte di questa visione: un evento di approfondimento territoriale promosso in collaborazione con il Lions Club di Spoleto, in cui si incontrano scuole, associazioni e persone che ogni giorno costruiscono comunità. Una giornata articolata in due momenti rivolti alla cittadinanza e, in particolare, alle giovani generazioni”.

Il programma della mattina – al teatro Caio Melisso “Carla Fendi”, dalle ore 9:30 – prevede un incontro dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, durante il quale atleti, educatori e testimonial condivideranno esperienze e riflessioni sul valore dello sport come spazio di crescita personale, collaborazione e inclusione. Interverranno:

Paolo DongDong Camanni, judoka paralimpico delle Fiamme Gialle, medaglia d’argento al Campionato Mondiale IBSA di Astana e bronzo ai Mondiali di Birmingham 2023.

Aurelia Annino, rappresentante di Sikanda, organizzazione attiva in Messico su sostenibilità, interculturalità, parità di genere e diritti umani.

Mario Acampa, conduttore televisivo, autore e compositore, volto di Eurovision Song Contest Junior.

Enzo Macchini, consigliere nazionale EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi), che porta a Spoleto il progetto Calcio Universale.

Martina Ceccarelli, calciatrice umbra, voce della riflessione sul calcio femminile e sulla parità di genere nello sport.

Luca Panichi, ciclista umbro che dal 2009 scala alcune tra le salite più impegnative d’Europa spingendo la propria carrozzina.

Ludovico Natalizi, Alfiere della Repubblica: tra i 28 giovani scelti dal Presidente Sergio Mattarella per il riconoscimento agli Alfieri della Repubblica, è stato premiato per il suo impegno costante nel volontariato educativo, dove aiuta bambini in difficoltà nei compiti scolastici, promuovendo inclusione e apprendimento condiviso.

A seguire, ci sarà una cerimonia di premiazione delle associazioni e degli atleti distintisi per merito sportivo e impegno sociale.

Il pomeriggio l’iniziativa si sposterà a Palazzo Due Mondi, a corso Mazzini, dalle ore 16:30. È infatti in programma una tavola rotonda dal tema “Il ruolo dello sport nell’inclusione sociale: criticità, sfide e opportunità nel contesto territoriale”. Sarà un incontro tra le associazioni sportive del territorio e la cittadinanza.