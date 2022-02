Al Parco Ranieri si corre con la 5^ tappa del Criterium umbro di Cross - Tuttoggi

Domenica 27 febbraio a Umbertide si daranno battaglia i migliori atleti della regione e non solo, per definire i titoli di campioni regionali di tutte le categorie

Domenica 27 febbraio torna in scena l’atletica leggera ad Umbertide, con la quinta tappa del Criterium Umbro di Cross.

Nella cornice del Parco Ranieri, si daranno battaglia i migliori atleti della regione e non solo, per definire i titoli di campioni regionali di tutte le categorie, dagli esordienti 5 anni fino agli over 65.

La gara si svolgerà dalle 8.30 alle 12.30. Si prospetta uno spettacolo veramente suggestivo con un percorso da circa 1500 metri snodato in tutto il parco.

“Siamo molto contenti di ospitare e chiudere un campionato tanto importante nella nostra città. E’ il segnale che Umbertide e la nostra società sono rilevanti nel panorama regionale – dichiara il presidente di Atletica Umbertide Stanislao Silvestrelli – Speriamo di offrire una bella mattinata di sport a tutti i partecipanti e uno spettacolo interessante a chi vorrà seguire la gara come spettatore”.