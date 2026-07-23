Parcheggio Piazza Tabacchine ancora allagato "Criticità non più occasionale ma strutturale" - Tuttoggi.info

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Parcheggio Piazza Tabacchine ancora allagato “Criticità non più occasionale ma strutturale”

Davide Baccarini

Parcheggio Piazza Tabacchine ancora allagato “Criticità non più occasionale ma strutturale”

Gio, 23/07/2026 - 14:14

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Cascate d’acqua lungo i pilastri, pavimentazione allagata e disagi continui per residenti e cittadini che utilizzano gli stalli pubblici. A seguito dell’ennesima ondata di maltempo che ha colpito il territorio tifernate – nella notte tra il 21 e il 22 luglio – torna al centro dell’attenzione la situazione del parcheggio interrato di Piazza delle Tabacchine.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Elda Rossi e Riccardo Leveque, hanno depositato un’interrogazione all’Amministrazione comunale per chiedere interventi risolutivi ed urgenti su quella che definiscono una criticità non occasionale, ma ormai del tutto strutturale”.

Le “cascate” dopo la pioggia e i precedenti

Come ricordato dai consiglieri di opposizione, le problematiche legate al sistema di smaltimento delle acque meteoriche della piazza sovrastante erano già state oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo. In passato, la Giunta aveva rassicurato l’aula spiegando di aver ripristinato le canaline di scolo e di aver richiesto alla ditta esecutrice di rimediare ai difetti di fabbricazione.

Tuttavia, quanto accaduto a molte ore di distanza dal termine delle recenti piogge dimostrerebbe il contrario: l’acqua ha continuato a penetrare nel parcheggio sotterraneo, riversandosi sui pilastri e allagando i box e i posti auto riservati sia ai privati sia all’uso pubblico previsto dalla convenzione con l’Ente.

I dubbi sulla sicurezza della struttura

Oltre al danno e ai disagi patiti da proprietari e utenti costretti a muoversi in aree allagate, FdI solleva forte preoccupazione per la tenuta dell’opera a lungo termine: le infiltrazioni rilevanti e ripetute negli anni potrebbero infatti compromettere la stabilità dell’infrastruttura e la sicurezza di chi la frequenta ogni giorno. Un problema che, secondo gli esponenti di minoranza, riguarda non solo l’interrato ma il complessivo sistema di drenaggio di Piazza delle Tabacchine.

Le richieste alla Giunta

Con l’interrogazione presentata, Rossi e Leveque chiedono alla Giunta comunale di chiarire “quali siano le cause tecniche delle infiltrazioni, che continuano a vanificare gli interventi annunciati in passato; se siano state svolte verifiche strutturali e sullo stato di conservazione dell’opera e quali azioni e contromisure si intendano intraprendere, anche chiamando in causa eventuali responsabilità della ditta realizzatrice, indicando tempi certi per una soluzione definitiva del problema“.

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