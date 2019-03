Parcheggiatori abusivi all’ospedale, multe per 12mila euro

Blitz della polizia di Stato in collaborazione con la polizia municipale di Spoleto nel parcheggio dell’ospedale contro i parcheggiatori abusivi. L’operazione degli agenti del commissariato cittadino, guidato dal vicequestore aggiunto Claudio Giugliano, si inserisce nell’intensificazione dei controlli del territorio.

I controlli nel parcheggio del San Matteo degli Infermi hanno portato ad identificare quattro cittadini nigeriani aventi un’età compresa tra i 30 e i 36 anni, i quali esercitavano l’attività di parcheggiatori abusivi: i giovani, una volta aiutati i conducenti dei veicoli per effettuare le operazioni di parcheggio, chiedevano una somma di denaro per le prestazioni fornite.

Nei confronti dei quattro cittadini nigeriani sono state emanate sanzioni per circa 12.000 euro e, riguardo a due di loro, è stato emanato dal Questore di Perugia il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Spoleto per la durata di 3 anni.

Le somme illegalmente percepite dai parcheggiatori abusivi sono state sequestrate e versate nelle casse dello Stato. La polizia sta indagando per risalire all’eventuale rete organizzativa dell’attività dei parcheggiatori abusivi.

