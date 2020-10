Papa Francesco in Umbria, la visita alle Clarisse di Spello - Tuttoggi

Papa Francesco è arrivato in Umbria e prima di andare ad Assisi per pregare sulla tomba del Santo patrono d’Italia e firmare l’enciclica “Fratelli Tutti” – la prima nella storia ad essere firmata fuori dal Vaticano – ha fatto tappa a Spello.

Il Santo Padre è in fatti in visita al monastero delle suore di Santa Maria in Vallegloria, dove è stato accolto da un piccolo gruppo di fedeli. Francesco, sceso dall’auto parcheggiata nel cortile del convento, ha rivolto loro un cenno di saluto.

Già nel 2019, il Papa aveva fatto una visita a sorpresa alle sorelle del monastero, in visita privata.