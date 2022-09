Palio de San Michele, tocca al corteo di San Rocco

I biglietti

I biglietti per Giochi, Lizza e Minipalio saranno disponibili dal 25 settembre.

ORARI DI APERTURA BIGLIETTERIA:

LUN-VEN 15.30 – 19.30

Nei giorni degli eventi sarà aperta fino all’inizio dello spettacolo.

VENDITE ON LINE

www.ticketitalia.com

Le prescrizioni

L’Ente Palio ricorda l’assoluto divieto di tenere i bambini seduti in braccio sugli spalti durante gli spettacoli. Tutti i bambini necessitano di regolare biglietto d’ingresso in caso contrario non sarà permesso l’accesso in tribuna, pur accompagnati da adulto munito di biglietto.

Il biglietto ridotto è riconosciuto ai bambini fino a 10 anni.

Foto © FAP FOTO