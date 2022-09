Palio de San Michele 2022, Bastia pronta a festeggiare il suo patrono - Tuttoggi

Tutto pronto a Bastia Umbra per il Palio de San Michele 2022, iniziativa giunta alla 60′ edizione e in scena dal 19 al 29 settembre: tra le novità, il corteo storico di tutti gli ex capitani di questi 60 anni di Palio, il corteo di tutti i presidenti e coordinatori dell’Ente Palio che si sono susseguiti negli anni, il premio al miglior carro e, soprattutto, un calendario di eventi speciali per celebrare la 60a edizione con mostre itineranti collocate in varie zone della città.

A presentare il programma il sindaco Paola Lungarotti (che ha confessato la sua emozione perché il Palio torna alla sua forma originale) e la Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti. “Ci saranno varie mostre itineranti: una sarà dedicata esclusivamente alla lizza con le fotografie di tutte le prime frazioni che hanno avuto vita in questi 60 anni. Un’altra sarà dedicata alle sfilate e andrà in scena al Centro San Michele. Ci sarà anche quest’anno il Palio dietro le Quinte, giunto alla sua 11° edizione. Sotto il conservone dell’acqua ci sarà una mostra artistica dove saranno ritratti i momenti più emozionanti del Palio. Presso l’Auditorium di Sant’Angelo ci sarà ‘Bastia e il suo Palio. 60 anni tra sacro e profano’, una mostra interamente dedicata a Teresa Morettoni. Infine, per ricordare questi due anni nefasti che ancora oggi rappresentano un peso per la nostra anima, durante la pandemia abbiamo realizzato 4 sculture di San Michele Arcangelo che saranno esposte presso la Rocca Baglionesca“.