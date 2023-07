Palio dei quartieri Nocera Umbra, Carla Romani realizzerà l’opera

Scelta la pittrice che realizzerà il drappo

Atmosfere magiche che rendono protagonisti alberi tondeggianti, farfalle e allegre monachelle. Una

inconfondibile eleganza sposa l’allegria trasmessa, attraverso il medium pittorico, dall’artista Carla Romani. Una prestigiosa firma per il drappo che verrà aggiudicato, al rione vincitore, nella serata conclusiva dell’edizione del Palio dei Quartieri 2023. Prestigiosa, come la sua carriera artistica: Carla Romani è nata, vive e lavora a Perugia; nella stessa, si laurea in Materie Letterarie con indirizzo Storico Artistico, per poi conseguire il Master in Conservazione dei Beni culturali e dell’ambiente presso la LUMSA di Roma.

La carriera

Una attività artistica poliedrica, di cui predominante è la pittura su tela seguita da murales, ritratti,

complementi d’arredo e accessori di moda. Dal 1982, Carla Romani ha allestito numerose mostre personali e, dal 2010, è possibile accedere allo spazio espositivo permanente presso lo studio di Civitella d’Arna (Perugia). Oltre trentacinque anni di attività espositiva, personale e collettiva, le sue opere sono presenti in collezioni, sia pubbliche che private, in Italia, Francia, Svizzera, America e Cina. Non solo con l’arte, ma anche attraverso un sorriso o un gesto: una comunicazione serena che diviene fondamentale nella vita e nella produzione artistica. Ed è proprio l’incredibile sensazione di serenità quella che esplode al cospetto delle tinte, calde e fredde, che trionfano sulla scena dipinta. Il tempo si dilata e la dimensione circostante porta lo spettatore al cospetto di un sogno. Insignita, nel 2019, del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’affermata mostra “Tra sogno e realtà” nasce proprio per dare concretezza agli ideali cui i Cavalieri si ispirano, dare continuità alle motivazioni etiche che hanno portato alla concessione dell’onorificenza.

La mostra a Palazzo Dominici

“Il riconoscimento più grande è stato ed è il sorriso caldo e la stretta di mano di coloro che si avvicinano alle mie opere, ne percepiscono il cuore e mi ringraziano per la gioia che riesco a dare loro”, scrive di lei Carla Romani, del quale il pubblico ne apprezza molto il talento artistico e l’ottimismo. Di lei, scrivono importanti testate giornalistiche: “… raffinata, elegante, con un succoso senso della composizione dei colori, è capace di regalare con le proprie immagini sensazioni fortissime…” (La Nazione); “… padrona di un fine gusto coloristico e di un eccellente gusto compositivo, è capace di inventare particolari elementi pittorici con la sua fantasia che è propria di un’artista particolarmente dotata di una sensibilità morale fine e struggente…” (Il Messaggero). L’artista, nella settimana del Palio dei Quartieri, allestirà una propria mostra presso la sede dell’Ente Palio, a Palazzo Dominici.