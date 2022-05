Palio dei piccoli, vince la Nobilissima Parte de Sopra | Foto - Tuttoggi

La giornata del venerdì si è aperta con lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi e con il rullo dei tamburi di Magnifica e Nobilissima, ai quali sono seguiti i due mini-cortei animati dai piccoli.

Nella giornata di stasera (venerdì 6 maggio, ndr) – con un cambio di programma dovuto al maltempo – le suggestive rievocazioni di vita medievale di Parte de Sotto, che seguono quelle di Parte de Sopra andate in scena mercoledì. La giornata di sabato partirà invece intorno alle 3 di pomeriggio con i cortei storici, la lettura dei bandi di sfida e l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, i cortei notturni con gli spettacolari giochi di fuoco. Dopodiché andrà in scena “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati – la professoressa Maria Cristina La Rocca per il settore storico, il maestro Roberto Maggio per il settore musicale e il regista Giacomo Battiato per lo spettacolo – si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio per il Calendimaggio di Assisi 2022.

(articolo in aggiornamento)