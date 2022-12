Otricoli selezionato nel “Best Tourism Villages Upgrade Programme” - Tuttoggi

“L’’Upgrade Programme’ è un’opportunità di crescita grazie anche alle risorse del Pnrr”, spiega l’Amministrazione comunale di Otricoli. “Attraverso workshop, incontri on-line e in presenza di Unwto, nonché grazie alle risorse ottenute con il bando della linea B del Pnrr per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi, Otricoli ha le carte in regola per diventare Best Village già a partire dal 2023”.