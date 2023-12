Ospedale Spoleto-Foligno, Presidente Tesei a Tuttoggi: “Integrazione unica strada” - Tuttoggi.info

“L’integrazione tra l’ospedale di Spoleto e quello di Foligno, mettendo a sistema anche le strutture sanitarie di Norcia, Trevi e Cascia, è l’unica strada percorribile per il mantenimento del Dea di 1° livello”, è questo in sintesi il commento della Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei alla protesta che ormai da qualche mese sta lacerando la città di Spoleto su uno dei temi ovviamente più sentiti come è quello della salute, argomento molto caldo specie per chi è in perenne campagna elettorale.

Per la prima volta la Presidente Tesei accetta di parlarne con Tuttoggi nel corso di una intervista in cui ripercorre le vicende degli ultimi due anni, le promesse mantenute sull’ospedale e quelle che attendono di essere realizzate, senza mai entrare nella polemica politica.

Presidente, come giudica le affermazioni del Sindaco Sisti all’indirizzo di Palazzo Donini? Guardi, sono informata ma non intendo alimentare nessuna diatriba. Non appartiene al mio stile e soprattutto al mio ruolo istituzionale per cui, se vuole, parliamo di Terzo Polo.

D’accordo, cosa sta succedendo allora intorno al Terzo Polo? Perché secondo lei si è voltato le spalle ad un progetto che, almeno nelle intenzioni, hanno portato avanti diverse amministrazioni? Questo sinceramente non lo so, ognuno è responsabile delle proprie azioni. La nascita del Terzo Polo, che vede come colonne portanti gli attuali ospedali di Spoleto e Foligno e mette a sistema anche le strutture sanitarie di Norcia, Trevi e Cascia, è stato oggetto di studi ed interlocuzioni nonché di una apposita Commissione tecnica di cui ha fatto parte anche il Presidente del consiglio comunale di Spoleto, Marco Trippetti, che, tra l’altro, è un medico. Lo stesso Sindaco Sisti espresse, neanche un anno fa, soddisfazione

Quando disse che era d’accordo all’80%? Esattamente. Aggiungo di più – dice la governatrice prendendo un articolo di stampa dell’epoca – Sisti affermò che la soddisfazione era per un documento frutto “del lavoro svolto in questi mesi dalla commissione tecnica dove Spoleto è stata ottimamente rappresentata dal presidente Trippetti.

Dunque? E’ sulla base dei lavori di quella Commissione che è stato redatto il documento programmatorio che poi è stato inviato al Ministero della Salute per l’approvazione. Approvazione ministeriale che, come avete già riportato, è arrivata nei giorni scorsi.

Il Sindaco però nell’ultimo consiglio comunale ha rilanciato proponendo un nuovo ospedale per Spoleto-Foligno nella cosiddetta buca di Poreta e uno per Terni, Narni e Amelia a Maratta. Il primo che insiste su una faglia sismica, l’altro in zona esondabile, giusto? Ad oggi è impensabile che per far nascere il Terzo Polo si possano chiudere gli attuali ospedali di Spoleto e Foligno per prevedere una nuova struttura ospedaliera a Poreta, quando il Terzo Polo, come previsto e licenziato dalla Commissione e dal Ministero, deve poggiare le gambe sulle due attuali e rinforzate strutture di Foligno e Spoleto. Se si fosse voluta costruire una nuova struttura tra i due territori, spoletino e folignate, avrebbero dovuto percorrere questa strada le precedenti amministrazioni regionali invece che progettare e realizzare l’attuale ospedale di Foligno. Della situazione del ternano neanche entro nel merito con i programmi e gli impegni che si sono già presi.

Quindi non può essere prevista neanche l’idea di un ospedale autonomo per Spoleto Né per Spoleto, né per Foligno. E’ doveroso prendere atto delle normative nazionali per comprendere che solo la nascita del Terzo Polo può far rimanere la struttura un Dea di Primo livello. Ho preso l’impegno che l’Ospedale di Spoleto tornerà quello di prima, meglio di prima e mantengo questo impegno. Abbiamo il parere favorevole del Ministero e non era scontato.

Presidente Tesei è vero che il Sindaco non le ha mai chiesto un incontro per parlare dell’Ospedale? Che in questi mesi ha ricevuto e accolto le richieste di incontrare quei consiglieri che riportavano le esigenze della città? Ho partecipato al Consiglio comunale aperto del 12 gennaio al quale sono stata invitata, vengo sempre volentieri a Spoleto che ho già detto è la mia seconda città, ma soprattutto non ho mai mancato di incontrare chi me lo ha chiesto

Ammetterà che ci sono ritardi nel ritorno alla normalità Dopo il parere del Ministero, l’Asl2 dovrà dar luogo a un preciso cronoprogramma di realizzazione, confortato da adeguati investimenti e assunzione di personale. E’ questo il primo compito che affiderò a chi guiderà la Asl2.

La Presidente non si sbilancia sulla data di nomina del nuovo DG che stando ai rumor, dopo le dimissioni di questi giorni dell’ormai ex DG De Fino, è attesa per i primi giorni di gennaio prossimo.

