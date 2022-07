Ospedale senza più farmacia "Depotenziamento grave, medicinali arriveranno ogni 15 giorni" - Tuttoggi

“L’ospedale di Città di Castello, pur mantenendo lo ‘status’ di ospedale di emergenza della ASL, – fa notare l’esponente Pd – perde il servizio trasformando l’attuale farmacia in un piccolo punto di distribuzione di farmaci. Addirittura le consegne tra il magazzino di San Sisto e la struttura tifernate avranno cadenza quindicinale. Ma oltre al grosso disservizio che potrebbe verificarsi con la chiusura della farmacia, c’è anche da sottolineare il degradamento del servizio prestato da sanitari e medici per la mancanza di un magazzino economale, che possa in modo rapido e tempestivo sopperire a mancanze, carenze e normale consumo di materiale, allungando i tempi di diagnosi e cura dei malati”.

Brunelli, annunciando un’interrogazione in proposito, chiede dunque di conoscere “se i vertici regionali della sanità umbra, stiano condividendo le scelte operative con i rappresentanti istituzionali del territorio, in primis con sindaco e dirigenti delle strutture sanitarie. Vorrei sapere anche se questa amministrazione ritiene necessario impugnare tale delibera nelle sedi opportune ed entro i propri limiti statutari”.

Sulla “soppressione” di magazzino economale e farmacia ospedaliera anche Arcaleni chiede di sapere “quali saranno le ripercussioni in ordine alla fornitura dii farmaci nei reparti dell’Ospedale e verso i cittadini che ne hanno diritto, visto che il servizio assicura la continuità terapeutica a pazienti affetti da gravi patologie che richiedono il controllo del centro ospedaliero per tutta la durata della cura. Se l’ottica è quella del risparmio, non va mai perso il senso della spesa sanitaria: intendiamo sapere qual è il rapporto costi/ benefici di tale scelta e come verrà sostituito”.

La capogruppo di Castello Cambia, infine, anch’essa con un’interrogazione, punta il dito anche sulle richieste di servizi diagnostici e visite specialistiche prescritte dai medici di base, che risultano “di difficile evasione, con i cittadini che non riescono a prenotare nei termini prescritti: le liste si allungano, i tempi di attesa sono di mesi e vengono proposte visite a molti chilometri di distanza, addirittura alcune tipologie non vengono neppure prese in carico. Una gravissima situazione, che si protrae da mesi e mesi e mette a rischio la salute dei cittadini, specie di quelli meno abbienti e rende sempre più spinto il ricorso alla sanità privata”