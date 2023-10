Orvieto, tre giorni di incontri per la decima edizione del Festival del Dialogo - Tuttoggi.info

La location scelta, per l'edizione 2023, è ancora una volta il Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto. Il tema da declinare, nelle giornate del 20-21-22 ottobre, “La Rete del Dialogo”.

Compie dieci anni il Festival del Dialogo promosso dall’Associazione Culturale “ApertaMenteOrvieto”.

La location scelta, per l’edizione 2023, è ancora una volta il Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto. Il tema da declinare, nelle giornate del 20-21-22 ottobre, “La Rete del Dialogo”.

“Il potere del dialogo nella società dell’immagine – spiegano gli organizzatori – deve essere la sfida da portare avanti per tessere reti e ponti anziché alzare barricate e muri. Il dialogo è strumento di vitale importanza nelle relazioni, opportunità vera per conoscere in modo autentico l’altro”.

“Il dialogo è forza dirompente per generare consapevolezza comune e maturare decisioni condivise, coerenti, collettive”

“Nel dialogo – sottolinea ApertaMenteOrvieto – comprendiamo e riduciamo, senza escludere, diseguaglianze sociali e problematiche attuali come la guerra che incombe sul tempo dell’umanità. Dialogando creiamo un ambiente in cui parti diverse entrano in relazione, senza dimenticare che al cuore c’è l’ascolto di sé, dell’altro, di ciò che accade intorno. Il dialogo è forza dirompente per generare consapevolezza comune e maturare decisioni condivise, coerenti, collettive”.

Programma

Venerdì 20 ottobre alle 17, nella Sala dei Quattrocento, dopo i saluti istituzionali sono attesi l’intervento inaugurale da remoto di Mariaflavia Cascelli (Asvis) sul tema “In dialogo per il futuro”, la tavola rotonda con Liliana Grasso, presidente della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Lorenzo Tecleme, attivista di “Fridays for Future”, e Guido Barlozzetti, giornalista Rai.

Sabato 21 ottobre alle 10.30, poi, in Sala Expo la premiazione dei finalisti del Premio Letterario “Orvieto Città del Dialogo” e la lettura delle opere a cura del Collettivo Teatro Animazione. Negli stessi spazi, dalle 16 alle 17.30, si faranno largo i colori della Scuola d’Arte di Stefania Conticchio, che terrà un laboratorio di pittura per bambini da 3 a 10 anni con merenda finale. “Il dialogo nelle relazioni internazionali: come si costruisce la pace” è, invece, il tema dell’incontro con Alberto Bradanini, ex ambasciatore a Teheran e Pechino, in dialogo con la giornalista Veronica Stigliani, collaboratrice de La Repubblica.

La giornata di domenica 22 ottobre, infine, andrà avanti fino alle 17 e ospiterà la sessione regionale del Parlamento Europeo Giovani. Alle 16, in Sala Expo, interverranno le docenti di storia dell’arte dell’Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico “Majorana-Maitani” di Orvieto. Alle 17.30, nella Sala dei Quattrocento, l’incontro con Bruno Mastroianni, social media strategist di Rai Teche e docente universitario di Comunicazione e Media, intorno al tema “La disputa felice: dissentire senza litigare, si può!”, introdotto da Annalisa Distasi.