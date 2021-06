Orvieto, trasferimento punto vaccinale a Sferracavallo, Usl2 chiarisce - Tuttoggi

Alla luce di alcune polemiche che chiamano in causa anche l'Azienda Sanitaria, la stessa ha ritenuto utile fornire alcune (ulteriori) precisazioni

In relazione al trasferimento provvisorio del punto vaccinale territoriale dalla località Bardano alla vicina Sferracavallo, avvenuta in tempi estremamente contenuti senza determinare alcun rallentamento della campagna vaccinale, alla luce di alcune polemiche che chiamano in causa anche l’Azienda Sanitaria, la stessa ha ritenuto utile fornire alcune (ulteriori) precisazioni.

Verifica della sicurezza

In data 18.06.2021, alle 14:00 circa, la direzione del distretto di Orvieto ha ricevuto notizia della comunicazione di Sviluppumbria SpA – Prot. N. 0004988 del 18.06.2021, avente per oggetto: “locali ex Mabro siti in località Bardano – via dei Tessitori – Orvieto (Terni). Verifica sicurezza immobile. Comunicazioni”.

Problemi strutturali

In tale comunicazione testualmente si afferma:

” Facendo seguito alla comunicazione da Voi inoltrataci in data 11 giugno 2021, in qualità di comodataria dei locali siti in Orvieto, località Bardano, via dei Tessitori, di proprietà della Regione Umbria con la quale ci veniva rappresentata la sussistenza di “lesioni a livello delle strutture orizzontali”, come da documentazione fotografica trasmessa, facciamo presente quanto di seguito.

Sopralluogo

Sviluppumbria si è prontamente attivata ed ha compiuto un sopralluogo con tecnico a ciò abilitato a seguito del quale è stata constatata la presenza di lesioni in corrispondenza delle travi di copertura

dell’edificio principale e sono in corso i necessari approfondimenti. Per tale ragione “si ritiene necessario, nelle more di più approfondite valutazioni d’impatto in termini di agibilità strutturale, che l’immobile, per la porzione del sub 9 corrispondente all’impronta in pianta dell’edificio (come individuato nella planimetria i cui perimetri sono evidenziati in colore arancione, allegata in copia), venga liberato da persone e cose, sospendendo pertanto l’utilizzo dello stesso fino alla avvenuta messa in sicurezza”.

L’Usl 2 Umbria

A seguito di tale comunicazione, l’Azienda Usl Umbria 2 ha immediatamente provveduto a:

– chiudere l’accesso all’area interdetta;

– avvertire per le vie brevi il Sindaco di Orvieto e la Protezione Civile;

– provvedere alla ricerca, d’intesa con Comune e Protezione Civile, di locali atti ad ospitare temporaneamente il centro vaccinale;

– predisporre ed allertare gli uffici tecnici per quanto necessario allo spostamento del centro vaccinale e del SIM adulti, quest’ultimo in locali adiacenti all’area interdetta e specificamente dichiarati idonei dai tecnici di Sviluppumbria.

Spostamento centro vaccinale

La giornata successiva di sabato 19 è stata dedicata allo spostamento del centro vaccinale nella nuova sede all’Istituto Frezzolini di Sferracavallo. Le attività vaccinali di sabato 19, già calendarizzate solo al mattino, sono state spostate a domenica 20, in cui era prevista solo metà giornata.

400 vaccinazioni

In questo modo, con l’attività vaccinale svolta per l’intera giornata di domenica, sono stati vaccinati tutti gli utenti già programmati sabato e domenica, con circa 400 vaccinazioni regolarmente portate a termine.

Comunicazione tempestiva

Gli stessi utenti erano stati avvisati singolarmente con chiamata telefonica dagli operatori Usl Umbria 2. Anche la comunicazione all’opinione pubblica è stata altrettanto tempestiva.

Rapida informazione

Non appena è stata definita l’individuazione della nuova sede vaccinale, sabato mattina, 19 giugno, poco dopo le ore 11:00, mentre era ancora in corso il sopralluogo, è stata data comunicazione del trasferimento attraverso il sito ufficiale dell’azienda sanitaria e diffusa nota stampa a tutti gli organi di informazione, che si ringraziano per la collaborazione.

Campagna vaccinale non rallentata

E’ stata rapidamente avvertita la Struttura Commissariale Regionale per far sì che a tutti coloro che erano già stati prenotati in località Bardano, venisse inviata una comunicazione telefonica per indicare la nuova sede. Questo ha fatto l’Azienda Usl Umbria 2 dal 18 giugno alle 14, centrando l’obiettivo principale di non rallentare la campagna vaccinale.

Non appena terminati i lavori di messa in sicurezza della struttura il punto vaccinale verrà riattivato nella sede di Bardano.