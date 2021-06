Cambio di sede provvisorio per l'hub vaccini di Orvieto dell'Azienda Usl Umbria 2 - Tuttoggi

Non ci sarà alcuna interruzione delle sedute programmate che a Orvieto procedono spedite con oltre 300 vaccinazioni al giorno

Nell’attuale punto vaccinale territoriale in località Bardano si rendono necessari interventi migliorativi generali e, per alcune settimane, le attività vaccinali verranno eseguite regolarmente presso la palestra dell’istituto scolastico “Erminia Frezzolini” di Sferracavallo, in via Dora Baltea.

Nessuna interruzione vaccini

Non ci sarà alcuna interruzione delle sedute programmate che procedono spedite con oltre 300 vaccinazioni al giorno e tutti i cittadini con appuntamento fissato nei prossimi giorni verranno contattati e puntualmente informati dagli operatori del distretto di Orvieto.

Sedi alternative

Dopo un’attenta e approfondita valutazione di sedi alternative idonee e dopo un primo sondaggio con un altro plesso scolastico, si è deciso, di comune accordo con l’amministrazione municipale di Orvieto e con la Protezione Civile, di individuare la palestra dell’istituto “Erminia Frezzolini” di Sferracavallo quale sede adeguata e rapidamente fruibile dove ubicare per le prossime settimane il punto vaccinale territoriale di Orvieto dell’Azienda Usl Umbria 2.

Sferracavallo

Dalla giornata di domani, domenica 20 giugno, fino al termine degli interventi migliorativi previsti nella sede di Bardano, le attività vaccinali verranno regolarmente garantite nella nuova postazione territoriale di Sferracavallo.

Piena operatività

L’Azienda Usl Umbria 2 ringrazia l’amministrazione comunale, la direzione didattica, la Protezione Civile e tutti gli operatori per la disponibilità accordata in tempi rapidi che consente la piena operatività e la regolare continuità della campagna di immunizzazione della popolazione.