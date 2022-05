Orvieto, studenti IISACP vincono premio "Senato&Ambiente" con "L.o.v.e." - Tuttoggi

Gli studenti dell'IISACP di Orvieto ricevuti a Palazzo Madama; vinto premio del concorso bandito dal Senato con progetto smaltimento olio

“Questa mattina a Palazzo Madama ho avuto il piacere di incontrare le classi dell’istituto istruzione superiore artistica, classica e professionale di Orvieto, tra i vincitori dell’edizione 2019 – 2021 del concorso “Senato & Ambiente” – è quanto dichiarato dalla senatrice del M5S, Emma Pavanelli.

Progetto L.o.v.e.

I ragazzi si sono aggiudicati il premio con il progetto “Liberi dall’olio vegetale esausto (L.o.v.e.) che ha puntato i riflettori sul problema del non corretto smaltimento dell’olio con conseguenze su condotte fognarie a depuratori. Danni enormi a livello ambientale e economico, con risvolti negativi sulla nostra salute per cui è necessario sperimentare nuovi modelli che sensibilizzino su nuovi modi di riciclo per tutelare l’ambiente. Nell’elaborazione dell’indagine conoscitiva i ragazzi si sono approcciati alla questione cercando una soluzione.